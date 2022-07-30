Движение автотранспорта не ограничено
29 июля ливневыми осадками была частично размыта насыпь автодороги Белоозерск - Боций в близи села Боций в Джидинском районе Бурятии.
- Движение автотранспорта не ограничено. Работы по отсыпке и грейдированию запланированы на 1-3 августа, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В районной группе «Джида-инфо. 24/7» отметили, что протяжённость размытой насыпи составила 20 метров.
- Будьте осторожны! – предупреждают в «Джида-инфо.24/7».
В районе Бурятии размыло дорожную насыпь
Происшествия, Фото:
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