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В районе Бурятии размыло дорожную насыпь

В районе Бурятии размыло дорожную насыпь
Происшествия,  Фото:«Джида-инфо.24/7»
Движение автотранспорта не ограничено

29 июля ливневыми осадками была частично размыта насыпь автодороги Белоозерск - Боций в близи села Боций в Джидинском районе Бурятии.

- Движение автотранспорта не ограничено. Работы по отсыпке и грейдированию запланированы на 1-3 августа, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В районной группе «Джида-инфо. 24/7» отметили, что протяжённость размытой насыпи составила 20 метров.

- Будьте осторожны! – предупреждают в «Джида-инфо.24/7». 
дороги

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