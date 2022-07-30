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В Закаменском районе Бурятии искали мужчину

В Закаменском районе Бурятии искали мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина пропал в середине месяца

28 июля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Закаменский район на поиски 44-летнего мужчины. Он 13 июля ушёл с фермерской стоянки расположенный между сёлами Далахай и Санага и до настоящего времени не вернулся.

- К поискам привлечены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасатель службы ПСО – 3, которая дислоцируется в городе Гусиноозёрске. Прибыв на место поиска, спасатели БРПСС обследовали водный массив реки Цакирка протяжённостью 30 км, от фермерской стоянки вниз по течению в сторону населённого пункта Санага, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Поиск результатов не дал. Поисковые работы завершены до выяснения дополнительных обстоятельств.

- Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, сообщите в какую местность вы идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута. Наденьте яркую одежду, возьмите с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. Почему главное телефон? Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростить работу спасателей по вашему поиску, - напоминают специалисты.

спасатели поиски

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