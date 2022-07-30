По словам женщины, всё якобы произошло в массажном кабине
Жительницу Кяхтинского района Бурятии оштрафовали за ложный донос о преступлении – она сочинила историю о том, что её якобы изнасиловали.
Всё случилось январской ночью. Во время разговора с возлюбленным женщина узнала, что он не считает их роман чем-то серьёзным. Она сильно разозлилась и решила отомстить. В половине четвёртого часа утра брошенная дама позвонила в дежурную часть полиции и заявила, что кавалер изнасиловал её.
Уже через 15 минут в квартиру прибыл полицейский. Он предупредил заявительницу об ответственности за ложный донос, но женщина продолжала стоять на своём. Она дала показания, что ещё 22 сентября 2021 года мужчина её изнасиловал прямо в массажном кабинете военного госпиталя.
По заявлению была проведена доследственная проверка. Вскоре следователи выяснили, что никакого изнасилования не было. Они возбудили уголовное дело уже против неё, оставив ухажёра в покое.
На суде женщина полностью признала свою вину. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл раскаяние в содеянном, молодой возраст, состояние здоровья её и родных, наличие на иждивении маленького ребёнка, которого она воспитывает одна, положительные характеристики, оказание помощи неработающим родителям. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Суд оштрафовал женщину на 50 тысяч рублей, предоставив рассрочку на полтора года – по 2 800 рублей в месяц, последний платёж – 2400 рублей.
В Бурятии мать-одиночка солгала об изнасиловании в военном госпитале
Происшествия, Фото:
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