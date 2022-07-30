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В Улан-Удэ самокатчик въехал в пешехода

В Улан-Удэ самокатчик въехал в пешехода
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Столкновение произошло возле ТЦ «Форум»

29 июля в центре Улан-Удэ молодой человек на электросамокате врезался в пешехода. Видео опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия». На нём видно, как молодой человек, пересекая «зебру», въехал в идущего перед ним пешехода. Упали оба.

Самокатчик поехал по «зебре», а не пошёл пешком. Но испугался ехавшей на него машины, водитель которой не дождался, пока по переходу пройдут все пешеходы.

«В итоге мы имеем сбитого самокатом мужчину. Благо, что все обошлось. А могли сбить и самого самокатчика. Мораль всей басни: соблюдайте правила ПДД, чтобы не пострадал никто», - сообщает автор поста.

В комментариях развернулась дискуссия по поводу того, кто же виноват в случившемся:

«Машина виновата! Так как если бы пожилые люди шли, он и бы наехал на них! Тем самым подогнал на самокате человека»,

«Самокатчик сам виноват надо было просто подождать»,

«По светофору видно же, что самокатчик поехал уже на свой красный»,

«Согласен с вами! Самокатчик тогда виновен!», - признал первый комментатор.

«Но если бы машина сбила его, то определённо виноват был бы водитель, и всё-таки, хорошо что ситуация развернулась именно так»,

«Ещё видно, что самокатчик увеличил скорость на пешеходном и на глаз кажется, будто весьма мал для использования транспорта», - заметил автор одного из комментариев выше.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае этого года 17-летнего подростка сбил автомобиль на улице Бабушкина. В июле 17-летний водитель электросамоката столкнулся с автомобилем при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода, в результате пострадала восьмилетняя девочка - пассажир самоката.

Расширенный прокат электросамокатов в Улан-Удэ появился относительно недавно и сразу вызвал недовольство горожан– многие посчитали, что такой вид транспорта опасен. В мае заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов предложил установить правила и регулировать проезд в городских парках. Позже горсовет предложил администрации города проработать вопрос по регулированию передвижения электросамокатов. «Мы, конечно, поддерживаем развитие экологического транспорта, это современно, но безопасность тоже важно учитывать», - заявлял тогда Анатолий Белоусов.

В июне в Улан-Удэ приняли решение о снижении скорости передвижения на электросамокатах до 15 км/ч на таких участках, как площадь Советов, площадь Революции и прилегающая территория к Гостиным рядам, улица Ленина в районе «Арбата», парк имени Орешкова, парк «Юбилейный», парк Железнодорожников, парк «Мемориал Победы», Центральный парк (Горсад), набережная реки Селенга, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», детский сквер «Радуга», Сиреневый бульвар.

В парке имени Орешкова проводился профилактический рейд в отношении пользователей самокатов. С ними проводились профилактические беседы, раздавались памятки, также стражи порядка доводили информацию об ответственности за нарушение пользователями самокатов правил дорожного движения.

На площади Революции в Улан-Удэ проходил рейд по проверке соблюдения правил пользования электросамокатами. Сотрудники комитета по транспорту, ГИБДД и ПДН. рассказали самокатчикам, как избежать штрафов при езде. За нарушения требований пользовательского соглашения предусмотрена ответственность. За прокат электросамоката в алкогольном опьянении – 8 тысяч рублей, за передачу несовершеннолетнему – 10 тысяч рублей, за прокат вдвоем – 1 тысяча рублей.

самокаты

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