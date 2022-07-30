Помощь потребовалась двум мужчинам из разных тургрупп
В Окинский район Бурятии из города Иркутск направлен вертолёт МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту. Из-за удалённости маршрута и труднодоступности, эвакуация пострадавших возможна только с применением воздушного судна.
Так, 29 июля в 18:55 поступило сообщение о том, что в местности слияния рек Ара-Сайлат и Хойто-Ока одному из участников зарегистрированной туристской группы нужна помощь. У 59-летнего мужчины ухудшилось состояние здоровья.
Помощь спасателей требуется ещё одному мужчине в Окинском районе из незарегистрированной группы. Сообщение о происшествии поступило также вечером 29 июля. В местности слияния рек Китой и Билюта перевернулась лодка, в которой находились два человека. Пострадавший турист находится в лежачем состоянии.
- Спасатели напоминают, что перед выходом на маршрут необходимо учитывать прогноз погоды, иметь необходимое снаряжение и соответствующую экипировку. А самое главное - важно проинформировать ГУ МЧС России по Бурятии, сделать это можно дистанционно, заполнив форму для регистрации туристской группы онлайн, - напомнили в пресс-службе ведомства.
Вертолёт со спасателями отправился на помощь туристам в Бурятии
Происшествия, Фото:
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