Вертолёт со спасателями отправился на помощь туристам в Бурятии

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Помощь потребовалась двум мужчинам из разных тургрупп



В Окинский район Бурятии из города Иркутск направлен вертолёт МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту. Из-за удалённости маршрута и труднодоступности, эвакуация пострадавших возможна только с применением воздушного судна.



Так, 29 июля в 18:55 поступило сообщение о том, что в местности слияния рек Ара-Сайлат и Хойто-Ока одному из участников зарегистрированной туристской группы нужна помощь. У 59-летнего мужчины ухудшилось состояние здоровья.



Помощь спасателей требуется ещё одному мужчине в Окинском районе из незарегистрированной группы. Сообщение о происшествии поступило также вечером 29 июля. В местности слияния рек Китой и Билюта перевернулась лодка, в которой находились два человека. Пострадавший турист находится в лежачем состоянии.



- Спасатели напоминают, что перед выходом на маршрут необходимо учитывать прогноз погоды, иметь необходимое снаряжение и соответствующую экипировку. А самое главное - важно проинформировать ГУ МЧС России по Бурятии, сделать это можно дистанционно, заполнив форму для регистрации туристской группы онлайн, - напомнили в пресс-службе ведомства.





