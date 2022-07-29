Молодой человек пошёл купаться и скрылся из виду
В Иркутске вечером 28 июля на реке Ангара утонул 17-летний юноша. Трагедия произошла в районе местности Квадраты возле плотины гидроэлектростанции.
По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу. Один их них пошёл купаться и на расстоянии семи метров от берега скрылся из виду.
- Прибывшие к месту происшествия водолазы подняли тело и передали его сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня, за два дня в Иркутской области утонули трое несовершеннолетних. Двое из них утонули в Иркутске на Тёплых озёрах. После этих трагических случаев мэр Иркутска Руслан Болотов распорядился выставить на озёрах пост аварийно-спасательной службы.
В Иркутске на Ангаре утонул 17-летний юноша
Происшествия, Фото:
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