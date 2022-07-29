Уроженец Братска организовал подпольное казино в центре Москве

Нелегальные азартные игры проводились прямо на Арбате



27 июля в столице России полицейские выявили и пресекли работу нелегального казино, располагавшегося на Арбате. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.



Задержан 31-летний уроженец Братска, который предположительно считается организатором преступной группы, занимавшейся проведением азартных игр с использованием игрового оборудования. Из здания было изъято 18 комплектов модифицированного компьютерного оборудования.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а его партнёров ищут.









