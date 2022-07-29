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После массовой гибели рыбы в Бурятии возбудили дело

После массовой гибели рыбы в Бурятии возбудили дело
Происшествия, 
Ущерб оценён почти в миллион рублей

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Кударинском водохранилище в Кяхтинском районе Бурятии произошла массовая гибель рыбы. Весь берег был усеян мёртвой рыбой. Об инциденте сообщили встревоженные местные жители в социальных сетях.

 
Природоохранная прокуратура провела проверку. Установлено, что причиной происшествия в зимний подлёдный период времени стал недостаток растворенного в воде кислорода.

Кстати, именно эту версию выдвигали местные жители, дискутируя на тему гибели рыбы: «Под льдом заглохла, видимо. Лунки никто зимой не делал для доступа воздуха», - писал пользователь в группе «Аноним Кяхты». 

Специалисты установили, что недостаток кислорода подо льдом возник вследствие ненадлежащей эксплуатации водохранилища ФГБУ «Управление» Бурятмелиоводхоз».

- В нарушение действующего законодательства должностными лицами указанного учреждения не принимались мероприятия, направленные на увеличение концентрации растворенного кислорода в воде, на ремонт аварийного водосброса и надлежащее регулирование уровня воды в водохранилище, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Ущерб составил более 900 тысяч рублей.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Расследование уголовного дела находится под контролем органов прокуратуры.
рыба нарушение правил охраны окружающей среды

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