После массовой гибели рыбы в Бурятии возбудили дело

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Кударинском водохранилище в Кяхтинском районе Бурятии произошла массовая гибель рыбы. Весь берег был усеян мёртвой рыбой. Об инциденте сообщили встревоженные местные жители в социальных сетях.
Природоохранная прокуратура провела проверку. Установлено, что причиной происшествия в зимний подлёдный период времени стал недостаток растворенного в воде кислорода.
Кстати, именно эту версию выдвигали местные жители, дискутируя на тему гибели рыбы: «Под льдом заглохла, видимо. Лунки никто зимой не делал для доступа воздуха», - писал пользователь в группе «Аноним Кяхты».
Специалисты установили, что недостаток кислорода подо льдом возник вследствие ненадлежащей эксплуатации водохранилища ФГБУ «Управление» Бурятмелиоводхоз».
- В нарушение действующего законодательства должностными лицами указанного учреждения не принимались мероприятия, направленные на увеличение концентрации растворенного кислорода в воде, на ремонт аварийного водосброса и надлежащее регулирование уровня воды в водохранилище, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Ущерб составил более 900 тысяч рублей.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
Расследование уголовного дела находится под контролем органов прокуратуры.