29 июля

28 июля

Популярное

В Бурятии один «чёрный копатель» нефрита убил другого

В Бурятии один «чёрный копатель» нефрита убил другого
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Следователи добирались до места убийства по дремучей тайге и горным рекам двое суток

23 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве мужчины на берегу реки Ципа в Баунтовском районе Бурятии. Это труднодоступная местность, так, село Багдарин находится на расстоянии 350 километров.

Следователи во главе с заместителем руководителя Еравнинского межрайонного следственного отдела прошли долгий и сложный путь. Они преодолевали дремучую тайгу и горные реки двое суток. Сначала на автомобиле группа достигла отдалённого села Россошино, откуда на лодке продолжила движение вниз по течению рек Амалат и Ципа, преодолев около 240 км.


25 июля они прибыли к месту происшествия, где обнаружили тело 41-летнего мужчины с колото-резаными ранениями головы и шеи. По подозрению в совершении преступления задержан 54-летний знакомый погибшего. 

В руке покойного находился обнаружен топор. Однако следователь при детальном осмотре установил, что топор был вложен в руку уже после смерти. Позднее эти выводы подтвердили свидетели. Так что вскоре подозреваемый признал свою вину.

По данным следствия, на берегу реки Ципа было обустроено два лагеря, в которых проживали две компании мужчин, приехавших из разных районов. Они нелегально добывали нефрит в русле реки.

- В ночь на 23 июля они вместе распивали спиртные напитки, после чего разошлись на ночлег. Однако позднее один из них проснулся, пришёл в соседний лагерь, где разбудил недавнего собутыльника и стал требовать спиртное. Недовольный внезапным пробуждением мужчина схватил нож и нанёс им удары в голову и шею ночного гостя. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Позднее напарники убитого мужчины спустились по течению реки к ещё одному лагерю, где была бригада со спутниковыми телефонами. Так они сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

- До приезда следственно-оперативной группы обвиняемый вложил в руку покойного топор, чтобы инсценировать нападение с его стороны. Однако следствием его инсценировка была раскрыта. Следственно-оперативная группа с обвиняемым и телом покойного тем же путём вернулась обратно, - уточнили в следственном управлении.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

убийство нефрит

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии один «чёрный копатель» нефрита убил другого
В Бурятии один «чёрный копатель» нефрита убил другого
Происшествия, 29.07.2022
Следователи добирались до места убийства по дремучей тайге и горным рекам двое суток
В Бурятии обокрали мужчину, уснувшего на берегу Байкала
В Бурятии обокрали мужчину, уснувшего на берегу Байкала
Происшествия, 29.07.2022
Вором оказался мужчина, приехавший из Забайкальского края
В Бурятии в запертой квартире нашли тело 31-летнего мужчины
В Бурятии в запертой квартире нашли тело 31-летнего мужчины
Происшествия, 29.07.2022
Спасателям пришлось вскрывать оконную решётку
В Бурятии двое мужчин впали в кому после ДТП
В Бурятии двое мужчин впали в кому после ДТП
Происшествия, 29.07.2022
Автомобилем управлял водитель, не имеющий прав
В Бурятии снесло мост
В Бурятии снесло мост
Происшествия, 29.07.2022
Мост разрушился на реке Баргузин
На Байкале спасли туристов, попавших в шторм на надувной лодке
На Байкале спасли туристов, попавших в шторм на надувной лодке
Происшествия, 28.07.2022
Небольшую резиновую лодку вынесло на скалистый берег
Грабители из Иркутска выдавали себя за девушек
Грабители из Иркутска выдавали себя за девушек
Происшествия, 28.07.2022
Полицейские задержали нападавших
По набережной в Иркутске гулял голый мужчина
Происшествия, 28.07.2022
Полицейским он объяснял, что ничего не помнит
В Улан-Удэ опекунша-садистка отправится в колонию
В Улан-Удэ опекунша-садистка отправится в колонию
Происшествия, 28.07.2022
Женщина жгла руки девочек зажигалкой, била кочергой, а однажды едва не отрубила пальцы
Житель Бурятии украл деньги с карты умершего отца
Житель Бурятии украл деньги с карты умершего отца
Происшествия, 28.07.2022
Мужчине грозит арест на несколько месяцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^