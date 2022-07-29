В Бурятии один «чёрный копатель» нефрита убил другого





23 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве мужчины на берегу реки Ципа в Баунтовском районе Бурятии. Это труднодоступная местность, так, село Багдарин находится на расстоянии 350 километров.Следователи во главе с заместителем руководителя Еравнинского межрайонного следственного отдела прошли долгий и сложный путь. Они преодолевали дремучую тайгу и горные реки двое суток. Сначала на автомобиле группа достигла отдалённого села Россошино, откуда на лодке продолжила движение вниз по течению рек Амалат и Ципа, преодолев около 240 км.25 июля они прибыли к месту происшествия, где обнаружили тело 41-летнего мужчины с колото-резаными ранениями головы и шеи. По подозрению в совершении преступления задержан 54-летний знакомый погибшего.В руке покойного находился обнаружен топор. Однако следователь при детальном осмотре установил, что топор был вложен в руку уже после смерти. Позднее эти выводы подтвердили свидетели. Так что вскоре подозреваемый признал свою вину.По данным следствия, на берегу реки Ципа было обустроено два лагеря, в которых проживали две компании мужчин, приехавших из разных районов. Они нелегально добывали нефрит в русле реки.- В ночь на 23 июля они вместе распивали спиртные напитки, после чего разошлись на ночлег. Однако позднее один из них проснулся, пришёл в соседний лагерь, где разбудил недавнего собутыльника и стал требовать спиртное. Недовольный внезапным пробуждением мужчина схватил нож и нанёс им удары в голову и шею ночного гостя. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.Позднее напарники убитого мужчины спустились по течению реки к ещё одному лагерю, где была бригада со спутниковыми телефонами. Так они сообщили о происшествии в правоохранительные органы.- До приезда следственно-оперативной группы обвиняемый вложил в руку покойного топор, чтобы инсценировать нападение с его стороны. Однако следствием его инсценировка была раскрыта. Следственно-оперативная группа с обвиняемым и телом покойного тем же путём вернулась обратно, - уточнили в следственном управлении.Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.