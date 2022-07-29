Вором оказался мужчина, приехавший из Забайкальского края
Поздним вечером 27 июля в Кабанском районе Бурятии в полицию поступило сообщение о краже на берегу Байкала. У 50-летнего мужчины, работника базы отдыха, украли телефон стоимостью 30 тысяч рублей.
На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что работник турбазы утром у озера познакомился с отдыхавшим в палатке 36-летним туристом. Они стали распивать вместе спиртное.
Захмелев от выпитого, мужчина уснул на берегу. А проснувшись, не обнаружил в барсетке своего телефона с банковской картой в чехле. Собутыльника также не оказалось на месте.
Прибывшие полицейские подозреваемого задержали по горячим следам: он уже собрал вещи и палатку и пытался убежать, но не успел. Пытаясь уйти от ответственности, он даже назвался полицейским чужим именем, но обман вскрылся.
- Злоумышленник признался, что похитил у компаньона гаджет с банковской картой. После рассчитался платежным средством за покупки в магазинах и расплатился в кафе, потратив семь тысяч рублей. Вернувшись и не застав нового знакомого, он решил скрыться с похищенным, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Вор прибыл в Бурятию около месяца из Забайкальского края, где разыскивается полицией по подозрению в преступлении. Ранее он был судим за убийство и разбойное нападение.
Украденный телефон полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража из одежды, сумки или другой ручной клади». В МВД по Бурятии уточнили, что также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража с банковского счёта».
В Бурятии обокрали мужчину, уснувшего на берегу Байкала
Происшествия, Фото:
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