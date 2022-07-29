В Иркутской области вынесен приговор сыну бывшего губернатора

Объявлен приговор по делу о получении незаконного дохода в сумме около 1 млрд рублей
Кировский районный суд города Иркутск вынес приговор в отношении сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко, а также Олега Хамуляка, Антона Рябикина, Дмитрия Коженова и Сергея Чернышова. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере и незаконном ограничении конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.
В суде установлено, что Андрей Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Рябикин заключил на территории Москвы с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова ограничивающее конкуренцию соглашение, запрещённое российским законодательством. Благодаря этому коммерческая организация заключила с фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтового оборудования. В результате совместных действий обвиняемых незаконно был извлечён доход на сумму почти 1 млрд рублей.
Кроме того, Хамуляк, Левченко и Рябикин с помощью работников общества и иных лиц, не поставленных в известность о совершаемом преступлении, организовали составление ложных сметных расчётов и актов КС-2 о завышенных объёмах выполненных работ, приобретении дополнительных материалов, а также транспортных расходах при доставке лифтов к месту назначения. На их основании получен доход на общую сумму более 55 млн рублей.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев.
Олег Хамуляк приговорён к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн рублей.
Антон Рябикин – к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн рублей.
Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев к 4 годам лишения условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 900 тысяч рублей каждому.
Исковые требования, заявленные фондом капитального ремонта Иркутской области на сумму свыше 55 млн рублей удовлетворены в полном объёме.
Напомним, что депутат законодательного собрания Иркутской области и сын бывшего губернатора Андрей Левченко был задержан 28 сентября 2020 года по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Причастность к преступлению была установлена главным управлением по расследованию особо важных дел следственного комитета России.
В Иркутской области вынесен приговор сыну бывшего губернатора
Происшествия, Фото:
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