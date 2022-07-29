Спасателям пришлось вскрывать оконную решётку
Вчера, 28 июля, в Гусиноозёрске полицейский вызвал спасателей. Сотрудник полиции рассказал, что мужчина 1991 года рождения находится в запертой изнутри квартире, не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.
По имеющейся информации, мужчина страдал от повышенного давления.
- Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в присутствии сотрудника полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли оконную решётку на первом этаже. Они проникли в помещение и обеспечили полиции доступ в квартиру. В одной из комнат было обнаружено тело мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии в запертой квартире нашли тело 31-летнего мужчины
Происшествия, Фото:
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