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В Бурятии в запертой квартире нашли тело 31-летнего мужчины

В Бурятии в запертой квартире нашли тело 31-летнего мужчины
Происшествия,  Фото:pexels.com
Спасателям пришлось вскрывать оконную решётку

Вчера, 28 июля, в Гусиноозёрске полицейский вызвал спасателей. Сотрудник полиции рассказал, что мужчина 1991 года рождения находится в запертой изнутри квартире, не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.

По имеющейся информации, мужчина страдал от повышенного давления.

- Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в присутствии сотрудника полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли оконную решётку на первом этаже. Они проникли в помещение и обеспечили полиции доступ в квартиру. В одной из комнат было обнаружено тело мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


смерть спасатели

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