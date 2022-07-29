В Бурятии двое мужчин впали в кому после ДТП

Автомобилем управлял водитель, не имеющий прав
Сегодня, 29 июля, около шести часов утра Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об аварии сообщили в УГИБДД по Бурятии.
По предварительным данным, 26-летний молодой человек управлял автомобилем «Инфинити», не имея водительских прав. На федеральной трассе Иркутск – Чита в районе посёлка Мостовка автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП водитель и два его пассажира (мужчины 24 и 30 лет) получили травмы и были госпитализированы в Кабанскую центральную районную больницу. Оба пассажира находятся в состоянии комы.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия, Фото:
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