В Бурятии двое мужчин впали в кому после ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автомобилем управлял водитель, не имеющий прав



Сегодня, 29 июля, около шести часов утра Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об аварии сообщили в УГИБДД по Бурятии.



По предварительным данным, 26-летний молодой человек управлял автомобилем «Инфинити», не имея водительских прав. На федеральной трассе Иркутск – Чита в районе посёлка Мостовка автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.



В результате ДТП водитель и два его пассажира (мужчины 24 и 30 лет) получили травмы и были госпитализированы в Кабанскую центральную районную больницу. Оба пассажира находятся в состоянии комы.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



