В Иркутской области избирательные «чёрные» лесорубы пилили лиственницы и кедры









В Качугском районе Иркутской области задержали подозреваемых в незаконной рубке леса. Деревья уничтожили недалеко от села Вершина Тутуры.В середине июля мужчины 35 и 45 лет спилили более 20 деревьев. «Чёрные» лесорубы оказались избирательными и пилили только ценные лиственницы и кедры.Причинённый ущерб составил более 190 тысяч рублей. Машина, с помощью которой вывозили деревья и инструменты изъяты.- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении фигурантов избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.