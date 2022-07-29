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В Иркутской области избирательные «чёрные» лесорубы пилили лиственницы и кедры

В Иркутской области избирательные «чёрные» лесорубы пилили лиственницы и кедры
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Причинённый ущерб составил более 190 тысяч рублей

В Качугском районе Иркутской области задержали подозреваемых в незаконной рубке леса. Деревья уничтожили недалеко от села Вершина Тутуры.

В середине июля мужчины 35 и 45 лет спилили более 20 деревьев. «Чёрные» лесорубы оказались избирательными и пилили только ценные лиственницы и кедры.


Причинённый ущерб составил более 190 тысяч рублей. Машина, с помощью которой вывозили деревья и инструменты изъяты.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении фигурантов избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

черные лесорубы

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