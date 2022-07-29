Пьяный охранник ЧОПа устроил стрельбу в поезде «Чита – Москва»

Пострадавших нет



27 июля произошла стрельба из огнестрельного оружия в пассажирском поезде сообщением Чита – Москва. На место происшествия выезжали полицейские и сотрудники Росгвардии по Забайкальскому краю.



Установлено, что стреляющий пассажир работает охранником в частном охранном агентстве. Во следования в поезде он сильно напился и начал оскорблять окружающих нецензурной бранью. Далее, вытащив служебный пистолет, выстрелил в пол. Пострадавших нет.



- По данному факту следователем Читинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «Хулиганство с применением оружия», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при необходимости примет меры прокурорского реагирования.



