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Пьяный охранник ЧОПа устроил стрельбу в поезде «Чита – Москва»

Пьяный охранник ЧОПа устроил стрельбу в поезде «Чита – Москва»
Происшествия, 
Пострадавших нет

27 июля произошла стрельба из огнестрельного оружия в пассажирском поезде сообщением Чита – Москва. На место происшествия выезжали полицейские и сотрудники Росгвардии по Забайкальскому краю.

Установлено, что стреляющий пассажир работает охранником в частном охранном агентстве. Во следования в поезде он сильно напился и начал оскорблять окружающих нецензурной бранью. Далее, вытащив служебный пистолет, выстрелил в пол. Пострадавших нет.

- По данному факту следователем Читинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «Хулиганство с применением оружия», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при необходимости примет меры прокурорского реагирования.

стрельба

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