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На Байкале спасли туристов, попавших в шторм на надувной лодке

На Байкале спасли туристов, попавших в шторм на надувной лодке
Происшествия,  Фото:БПСО
Небольшую резиновую лодку вынесло на скалистый берег

26 июля на Байкале спасли трёх туристов, которые беспечно отправились кататься на маленькой надувной лодке с мотором. Об этом рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Отдыхающие вышли на прогулку по озеру из бухты Базарной в сторону полуострова Кобылья голова на иркутской стороне Байкала.

Однако во время прогулки погода внезапно изменилась, лодку раскачало и стало закидывать волнами. Мотор заглох, и лодку выбросило на скалистый берег.

Спасателям о потерпевшей крушении лодке сообщили очевидцы. Сами они проходили на катере мимо и не смогли пристать к берегу из-за сильного ветра и волны. На помощь пострадавшим из посёлка Сахюрта вышли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда на катере «Стрингер-550».

 
- Мы обнаружили людей на камнях, их лодку залило. Пристать к берегу не было возможности. Вода просто «кипела» – сложный характер волны, плюс сильный ветер. Мы попросили их сесть в лодку, кинули верёвку и подтянули к катеру, — прокомментировал спасатель 1 класса Байкальского поисково-спасательного отряда Валерий Корнилов.

Спасатели транспортировали людей и отбуксировали лодку в безопасное место. 

Байкал спасательная операция

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