Он потребовал деньги за своё молчание
В Улан-Удэ перед судом предстал ранее судимый бывший военнослужащий, проходивший военную службу по контракту.
Подсудимый трудился в должности начальника отделения кадров. Один из его подчинённых промышлял противоправными действиями и получал от военнослужащих деньги.
Мужчина, запугав своего подчинённого, получил от него взятку в размере 630 тысяч рублей за своё бездействие. В ответ он обещал не сообщать о преступлениях командованию воинской части и в правоохранительные органы.
- За получение с вымогательством взятки в крупном размере суд назначил семь лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий, на два года, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнского гарнизонного военного суда.
По совокупности преступлений путём частичного сложения наказания с ранее назначенным наказанием, мужчине окончательно назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
В Улан-Удэ бывшего военного посадили на 13 лет за взятку
Происшествия, Фото:
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