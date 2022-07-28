В Улан-Удэ бывшего военного посадили на 13 лет за взятку

Он потребовал деньги за своё молчание



В Улан-Удэ перед судом предстал ранее судимый бывший военнослужащий, проходивший военную службу по контракту.



Подсудимый трудился в должности начальника отделения кадров. Один из его подчинённых промышлял противоправными действиями и получал от военнослужащих деньги.



Мужчина, запугав своего подчинённого, получил от него взятку в размере 630 тысяч рублей за своё бездействие. В ответ он обещал не сообщать о преступлениях командованию воинской части и в правоохранительные органы.



- За получение с вымогательством взятки в крупном размере суд назначил семь лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий, на два года, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнского гарнизонного военного суда.



По совокупности преступлений путём частичного сложения наказания с ранее назначенным наказанием, мужчине окончательно назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

