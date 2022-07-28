Житель Бурятии украл деньги с карты умершего отца

Мужчине грозит арест на несколько месяцев



20 июля в полицию Мухоршибирского района Бурятии поступила информация о мошенничестве при получении выплат. Неизвестный украл с банковской карты умершего в январе мужчины его пенсионные накопления – 62 тысячи рублей.



Полицейские установили, что деньги похитил 41-летний сын умершего мужчины.



- Картой 63-летнего сельчанина ещё при его жизни периодически пользовался 41-летний сын. После смерти отца он, осознавая противоправность своих действий, продолжил пользование электронным средством платежа. В течение пяти месяцев мужчина получал и по своему усмотрению тратил пенсионные выплаты, пока не был уличён и задержан полицейскими, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он имеет действующую судимость по незаконной рубке, за которую отбывал наказание в местах лишения свободы. Подрабатывает случайными заработками.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание – арест на срок до четырёх месяцев.

