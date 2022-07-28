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Житель Бурятии украл деньги с карты умершего отца

Житель Бурятии украл деньги с карты умершего отца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчине грозит арест на несколько месяцев

20 июля в полицию Мухоршибирского района Бурятии поступила информация о мошенничестве при получении выплат. Неизвестный украл с банковской карты умершего в январе мужчины его пенсионные накопления – 62 тысячи рублей.

Полицейские установили, что деньги похитил 41-летний сын умершего мужчины.

- Картой 63-летнего сельчанина ещё при его жизни периодически пользовался 41-летний сын. После смерти отца он, осознавая противоправность своих действий, продолжил пользование электронным средством платежа. В течение пяти месяцев мужчина получал и по своему усмотрению тратил пенсионные выплаты, пока не был уличён и задержан полицейскими, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он имеет действующую судимость по незаконной рубке, за которую отбывал наказание в местах лишения свободы. Подрабатывает случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание – арест на срок до четырёх месяцев.
мошенничество

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