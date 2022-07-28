Мужчина ушёл босиком из дома после ссоры с женой
В полицию Читы поступило сообщение о краже мужских туфель из обувного магазина. Выяснилось, что неизвестный зашёл в магазин босиком и, примерив туфли, направился к выходу. Работница торговой точки попыталась его остановить, но мужчина оттолкнул её и убежал.
Туфли, в которых он убежал, стоят более четырёх тысяч рублей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя Читы. Выяснилось, что накануне злоумышленник поссорился с супругой и ушел из дома босиком, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Мужчина помещён в изолятор временного содержания.
Похищенные туфли изъяты.
В Чите босой мужчина похитил туфли в обувном магазине
Происшествия, Фото:
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