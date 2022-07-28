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В Чите босой мужчина похитил туфли в обувном магазине

В Чите босой мужчина похитил туфли в обувном магазине
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ушёл босиком из дома после ссоры с женой

В полицию Читы поступило сообщение о краже мужских туфель из обувного магазина. Выяснилось, что неизвестный зашёл в магазин босиком и, примерив туфли, направился к выходу. Работница торговой точки попыталась его остановить, но мужчина оттолкнул её и убежал.

Туфли, в которых он убежал, стоят более четырёх тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя Читы. Выяснилось, что накануне злоумышленник поссорился с супругой и ушел из дома босиком, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Мужчина помещён в изолятор временного содержания.

Похищенные туфли изъяты.
грабеж

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