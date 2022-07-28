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В Бурятии домашнего кота подстрелили из арбалета

В Бурятии домашнего кота подстрелили из арбалета
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Раненого кота увезли в ветлечебницу

Сегодня в посёлке Татарский ключ Заиграевского района Бурятии неизвестный подстрелил домашнего рыжего кота из арбалета. Фотографии опубликовали в Telegram-канале местной газеты «Вперёд».

После случившегося хозяева оперативно доставили раненого питомца в Заиграевскую ветлечебницу, где стрелу извлекли под наркозом.

Жители Татарского ключа надеются, что после публикации в соцсетях у живодёра проснётся совесть.

- Сейчас наш кот Кузя отходит от наркоза. Мы догадываемся, кто мог так поступить с нашим питомцем и надеемся, что человеку хоть немного станет стыдно за свой поступок после публикации! - рассказали газете «Вперёд» хозяева котика.

Стоит напомнить, что подобные деяния несут за собой уголовную ответственность по статье «Жестокое обращение с животными».

Как сообщал «Байкал-Daily», подобный случай в Улан-Удэ произошёл в феврале. Тогда в микрорайоне Забайкальский бегала собака со стрелой в голове. Пса заметили местные жители и сообщили зооволонтёрам. По их словам, железный наконечник на несколько сантиметров проник в голову. Другая часть арбалетной стрелы обломилась, когда пса везли на операцию в приют.
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