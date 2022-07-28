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В Улан-Удэ девочка получила лопатой по пальцам

В Улан-Удэ девочка получила лопатой по пальцам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В обстоятельствах инцидента разбираются полицейские

В Улан-Удэ девятилетняя девочка едва не лишилась пальцев ноги. По пальцам лопатой её ударил брат.

Сообщение о бытовой травме в полицию поступило из больницы, куда ребёнка госпитализировали 25 июля.

Как и почему девочка травмировалась, полицейским предстоит выяснить. Сейчас проводится проверка.

- Проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия данного происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

По результатам проверки будет принято правовое решение. Родителей, вероятнее всего, привлекут административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце лета 2020 года в Прибайкальском районе дядя отрубил пятилетней племяннице пальцы рук. Мужчина сильно разозлился на то, что малышка уронила и сломала его планшет. В порыве гнева он схватил племянницу за руку, положил её кисть на бревно и, удерживая, нанёс по ней удар топором.

Приговором суда ему было назначено 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении

полиция травмы

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