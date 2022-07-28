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В Бурятии корова застряла в грязи

В Бурятии корова застряла в грязи
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Инцидент произошёл во время строительных работ

В улусе Нурселение Иволгинского района Бурятии на размытой из-за ремонтных работ дороге в грязи застряла корова. Местные жители опубликовали снимок в паблике «Аноним 03».

- Проводят центральное водоснабжение в Нурселение, всё перепахали, а обратно дорогу не приводят более-менее в нормальный вид. Как ходить, подъезжать к дому, дети как должны ходить, самое главное, - возмутился местный житель.

«Кошмар», «Бедная корова», «В глазах бурёнки читается боль, отчаяние, безысходность и всё остальное, что можно получить, шастая в одиночестве по этим улицам ночью. Ну а дороги и вправду жесть», «Даже корова забуксовала», - комментируют жители Бурятии.  

Администрация Иволгинского района дала ответ негодующим жителям. В районной администрации сообщили, что фото с застрявшей коровой было сделано две недели назад. Также районные чиновники заверили, что животное само выбралось из грязи, с ней всё в порядке.

Сейчас в Нурселении ведутся работы по строительству сетей водоснабжения по улицам Береговая, Нурская, Челутайская, Урожайная, Магистральная, Центральная, Федеральная и Халютинская.

Подрядная организация производит устройство проездов для жителей, заявили в администрации Иволгинского района. Задействован фронтальный погрузчик.

- Согласно договору, после завершения работ все дороги будут приведены в нормативное состояние. Также договором предусмотрено гарантийное обслуживание в течение двух лет. Это значит, что в случае возникновения просадок и ям, подрядная организация будет обязана привести в соответствие данные участки. Завершение работ - октябрь 2022, - пояснили в администрации.

Также здесь отметили, что к ним напрямую не поступало официальных жалоб. О чрезвычайных ситуациях жителям предложили сообщать в единую диспетчерскую службу для быстрого реагирования.

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