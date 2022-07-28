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В Иркутской области мотоциклист погиб в столкновении с «УАЗом»

В Иркутской области мотоциклист погиб в столкновении с «УАЗом»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель мотоцикла выехал на полосу, предназначенную для встречного движения

Смертельная авария произошла вечером 27 июля на 77 километре участка федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области.

По предварительной информации, водитель мотоцикла «Сузуки», следуя в направлении Улан-Удэ, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с «УАЗом».

В момент аварии в отечественном автомобиле находились пять человек.

От полученных травм на месте происшествия скончался 33-летний мотоциклист.

Также медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам «УАЗа», перевернувшегося в результате инцидента.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.




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