В Иркутской области мотоциклист погиб в столкновении с «УАЗом»

Водитель мотоцикла выехал на полосу, предназначенную для встречного движения
Смертельная авария произошла вечером 27 июля на 77 километре участка федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области.
По предварительной информации, водитель мотоцикла «Сузуки», следуя в направлении Улан-Удэ, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с «УАЗом».
В момент аварии в отечественном автомобиле находились пять человек.
От полученных травм на месте происшествия скончался 33-летний мотоциклист.
Также медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам «УАЗа», перевернувшегося в результате инцидента.
Инспекторы ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Мост частично разрушила грузовая техника, которая возит скальный грунт
Водитель мотоцикла выехал на полосу, предназначенную для встречного движения
Приглянувшийся мотоцикл он выбрал, забравшись на гору, откуда открывается вид на село
Убийство произошло из-за небольшого долга
Она воспользовалась персональными сведениями, хранящимися в базе
Находку женщина добровольно сдала
Пожар, унёсший жизнь женщины, произошёл в 113 микрорайоне
Бригада работала в течение нескольких лет
Введён режим «Повышенная готовность»
Столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля
Показания женщины повлияли на мнение присяжных заседателей
Распространение огня пожарные не допустили
Преступники вымогали деньги
Землетрясения, наоборот, регистрировались реже
В настоящее время проводятся работы по устранению последствий стихии