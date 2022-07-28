В Бурятии угонщик специально приехал в «самое мотоциклетное село»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Приглянувшийся мотоцикл он выбрал, забравшись на гору, откуда открывается вид на село



В городе Закаменск в Бурятии сотрудники ГИБДД для проверки остановили 18-летнего мотоциклиста. Оказалось, что молодой человек пьян и не имеет водительских прав.



Более того, при сверке по базам данных выяснилось, что мотоцикл числится в розыске. Его угнали у 65-летнего жителя улуса Санага, расположенного в 100 километрах от города.



Задержанный молодой человек признался в краже. Он рассказал, что был наслышан о том, что в Санаге большинство местных жителей передвигается на мотоциклах. Желая иметь в своём распоряжении «железного коня», парень на попутках направился в «самое мотоциклетное село».



Переночевал он в лесу. А днём забрался на гору, откуда открывается отличный вид на село. Отсюда стал высматривать подходящий для кражи мотоцикл.



- После чего ночью проник в ограду одного из местных жителей, чей дом не охранялся сторожевой собакой. Найденной в ограде металлической трубой сорвал с гаража навесной замок. Похищенную технику злоумышленник, чтобы не создавать шум, укатил подальше, затем завёл и направился домой. В Закаменске подозреваемый спустя некоторое время был остановлен сотрудниками ДПС, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако уголовно преследуется впервые. Он учится в техникуме.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также составлены административные протоколы за нарушение ПДД.



