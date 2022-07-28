В Бурятии 20-летний парень убил односельчанина

Убийство произошло из-за небольшого долга



В селе Саган-Нур Мухоршибирского района ночью 27 июля был убит 32-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан 20-летний молодой человек, местный житель.



По данным следствия, вечером в гости к парню пришёл знакомый, с которым они стали распивать алкоголь. Около полуночи во время застолья молодой человек вдруг вспомнил, что гость когда-то брал у него в долг небольшую сумму и не отдал.



- Из-за прозвучавших по этому поводу претензий между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку. Когда гость уже перестал защищаться и пытался покинуть квартиру, обвиняемый внезапно схватил кухонный нож и нанёс им удары в шею противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



После этого молодой человек сбегал в близлежащий лес, где выбросил нож. Но затем одумался, вернулся домой, позвонил отцу и обо всём рассказал. Его отец вызвал «скорую» и полицию.



На допросе юноша дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.



