Убийство произошло из-за небольшого долга
В селе Саган-Нур Мухоршибирского района ночью 27 июля был убит 32-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан 20-летний молодой человек, местный житель.
По данным следствия, вечером в гости к парню пришёл знакомый, с которым они стали распивать алкоголь. Около полуночи во время застолья молодой человек вдруг вспомнил, что гость когда-то брал у него в долг небольшую сумму и не отдал.
- Из-за прозвучавших по этому поводу претензий между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку. Когда гость уже перестал защищаться и пытался покинуть квартиру, обвиняемый внезапно схватил кухонный нож и нанёс им удары в шею противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
После этого молодой человек сбегал в близлежащий лес, где выбросил нож. Но затем одумался, вернулся домой, позвонил отцу и обо всём рассказал. Его отец вызвал «скорую» и полицию.
На допросе юноша дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Бурятии 20-летний парень убил односельчанина
Происшествия, Фото:
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