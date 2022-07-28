В Бурятии медик тайком оформила кредит на пациентку

Она воспользовалась персональными сведениями, хранящимися в базе



В Мухоршибирском районе Бурятии женщину-медика поймали на мошенничестве. Она оформила кредит на пациентку, воспользовавшись её персональными данными из базы.



- Днём 26 мая к участковому уполномоченному полиции в п. Саган-Нур обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней пришёл судебный приказ о взыскании 32,5 тысяч рублей в связи задолженностью по займу. И это при том, что никаких кредитов гражданка не оформляла, о чём дала объяснение в суде, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейский запросил в микрофинансовой организации документы, подтверждающие оформление кредитных обязательств. По номеру, указанному в договоре, он позвонил заёмщику и попал в медицинскую организацию.



В ходе дальнейшего разбирательства была установлена подозреваемая – 40-летний медицинский работник. Выяснилось, что ещё в июле 2021 года она, воспользовавшись хранящимися в базе данных персональными сведениями посетительницы, через Интернет оформила на неё займ на сумму 13 тысяч рублей. Затем деньги женщина перевела на свой счёт и потратила.



- Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, признала свою вину в содеянном и возместила ущерб по уголовному делу в сумме 13 тысяч рублей, - отметили в министерстве внутренних дел.



