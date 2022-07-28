Жительница Бурятии после смерти отца нашла сейф с ружьём

Жительница Северобайкальска добровольно сдала в Росгвардию ружьё, найденное после смерти отца.
После ухода из жизни отца женщина пришла в его квартиру, чтобы убраться. Там она обнаружена запертый сейф. Его удалось вскрыть, и к удивлению женщины, там лежало разобранное ружьё.
Находку она сразу же решила сдать в Росгвардию.
- В ходе экспертизы было установлено, что это незарегистрированное гладкоствольное двуствольное охотничье ружьё 16 калибра. Найденное ружьё находится в исправном состоянии и пригодно к стрельбе, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
По результатам проверки принято решение о выплате женщине денежного вознаграждения в размере 10 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее фермер из Закаменска добровольно сдал найденные карабин, винтовку, а также оружейный ствол. Тайник с оружием мужчина случайно нашёл, когда перегонял скот.
Зимой улан-удэнцы нашли старинный револьвер системы Наган XIX века в унаследованном доме после смерти прежнего владельца, своего родственника.
Справка:
В Бурятии в рамках республиканской программы о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы, размеры выплат увеличены в два раза.
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение.