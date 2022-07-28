Пожар, унёсший жизнь женщины, произошёл в 113 микрорайоне
Во втором часу ночи 28 июля в квартире дома в 113 микрорайоне в Октябрьском районе Улан-Удэ произошёл пожар, унёсший жизнь пенсионерки. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
На момент прибытия первого пожарного расчёта пламя вырывалось из окна квартиры на верхнем этаже. Находившегося внутри мужчину к этому моменту спасли соседи.
Пожарные вывели по лестничному маршу 15 человек. Звенья газодымозащитной службы в это время проверяли помещения.
В ходе тушения в комнате была обнаружена 68-летняя женщина без признаков жизни.
Чуть больше 15 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать очаг на общей площади три квадратных метра.
Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства и точную причину пожара. Пока озвучена версия, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 июля в Курумканском районе в сгоревшем дотла доме погиб пастух.
На пожаре в Улан-Удэ погибла женщина
Происшествия, Фото:
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