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В Иркутской области «чёрные» лесорубы скупали льготы на вырубку деревьев

В Иркутской области «чёрные» лесорубы скупали льготы на вырубку деревьев
Происшествия, 
Бригада работала в течение нескольких лет

В Черемховском районе Иркутской области задержали бригаду «чёрных» лесорубов. Они незаконно рубили лес под видом легальной коммерческой деятельности. Для этого подозреваемые скупали льготы на заготовку леса у жителей, у которых такое право было.

- Для вырубки деловой древесины группа использовала документы граждан, которым предоставлялось льготное право получить лесные насаждения для конкретных нужд – строительства дома или заготовки дров. Подозреваемые инициативно связывались с людьми, собиравшимися воспользоваться льготой, и договаривались о покупке у них документов на получение лесных насаждений. Используя эти бумаги, проводилась рубка деревьев, а полученная древесина в итоге продавалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

 
Бригада работала в течение нескольких лет. Только за последнее время они срубили свыше ста кубических метров деревьев, нанеся урон природному фонду Иркутской области на сумму около двух миллионов рублей.

С территории заготовительной базы изъяты свыше тысячи брёвен сосны, лиственницы и берёзы, более 90 кубических метров пиломатериала в виде брусьев и досок, семь единиц специальной лесозаготовительной техники, вездеход, два премиальных внедорожника и два квадроцикла, а также документация и наличные деньги в сумме свыше 2,7 миллиона рублей.

- Задержанным предполагаемым организатором оказался 33-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в одном из посёлков Усольского района. Кроме того, установлены ряд его работников и вероятных пособников, причастность к противоправной деятельности которых проверяется, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Организатора заключили под стражу. Расследование продолжается.
черные лесорубы

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