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В Бурятии вышедшая из берегов река начала топить село

В Бурятии вышедшая из берегов река начала топить село
Происшествия,  Фото:"Курумкан-инфо"
Введён режим «Повышенная готовность»

27 июля в Курумканском районе Бурятии вышла из берегов река Аргада. В результате подтопило пять сенокосных угодий и две надворные постройки одного частного дома, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


видео – «Курумкан-инфо» 

Всего в зону возможного подтопления попадают 22 дома в селе Аргада, в которых проживает 65 человек (в том числе 16 детей).

Администрация Курумканского района накануне ввела режим функционирования «Повышенная готовность». В случае подтопления будет развёрнут пункт временного размещения людей в здании Аргадинской средней школы. Там смогут разместиться до 80 человек.

Сегодня утром подъём воды прекратился.

- В результате мониторинга гидрологической обстановки рабочей группой установлено, что за сутки вода поднялась на 41 см. Подтоплены низменные участки берега, покосы, также подтоплены две надворные постройки одного домовладения. Подъём воды остановился на уровне 465 см. По состоянию на 09:00 27 июля, уровень воды в реке снизился на 20 см, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. – Ведётся мониторинг обстановки.


На заседании оперативного штаба заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской обратился к администрации Курумканского района: «В ближайшие дни ожидается потепление, в связи с этим я прошу проинформировать граждан, в частности родителей, чтобы в первую очередь объяснили детям о недопустимости купания. Аргада - горная река, и при таком поднятии уровня воды и сильном течении может произойти трагедия».


подтопление

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