В Бурятии в тройном ДТП пострадали пассажиры

28 июля в 4:10 на 269 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» вблизи посёлка Клюевка Кабанского района Бурятии произошло тройное ДТП. О происшествии сообщили в местной группе «Кабанск-инфо».
Водитель микроавтобуса Fiat Ducato FST ехал в сторону Улан-Удэ. По предварительным данным, он не учёл дистанцию до ехавшего впереди автомобиля Honda Accord и совершил столкновение с ним. Honda, в свою очередь, столкнулась с Lexus IS 250, который ехал впереди.
В результате ДТП телесные повреждения получили три человека: 45-летний пассажир автобуса Fiat Ducato, два пассажира Honda Accord 2000 и 1999 годов рождения.
Пострадавшим госпитализация не понадобилась.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля в Тарбагатайском районе водитель микроавтобуса Fiat Ducato погиб, врезавшись в пожарную машину.