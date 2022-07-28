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В Бурятии в тройном ДТП пострадали пассажиры

В Бурятии в тройном ДТП пострадали пассажиры
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля

28 июля в 4:10 на 269 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» вблизи посёлка Клюевка Кабанского района Бурятии произошло тройное ДТП. О происшествии сообщили в местной группе «Кабанск-инфо».

Водитель микроавтобуса Fiat Ducato FST ехал в сторону Улан-Удэ. По предварительным данным, он не учёл дистанцию до ехавшего впереди автомобиля Honda Accord и совершил столкновение с ним. Honda, в свою очередь, столкнулась с Lexus IS 250, который ехал впереди.


В результате ДТП телесные повреждения получили три человека: 45-летний пассажир автобуса Fiat Ducato, два пассажира Honda Accord 2000 и 1999 годов рождения.

Пострадавшим госпитализация не понадобилась.



Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля в Тарбагатайском районе водитель микроавтобуса Fiat Ducato погиб, врезавшись в пожарную машину.
ДТП

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