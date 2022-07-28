28 июля

27 июля

Популярное

Жительница Бурятии, выгораживая знакомого, соврала в суде

Жительница Бурятии, выгораживая знакомого, соврала в суде
Происшествия,  Фото:pexels.com
Показания женщины повлияли на мнение присяжных заседателей

Жительница села Кижинга Кижингинского района Бурятии признана виновной в даче ложных показаний.

В судебном заседании установлено, что женщина, являясь свидетелем по уголовному делу, пожелала помочь знакомому избежать уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшего его смерть. В судебном заседании в присутствии присяжных заседателей она дала заведомо ложные показания об избиении потерпевшего иными лицами.

- Её сведения повлияли на мнение присяжных заседателей, которые посчитали, что вина подсудимого не доказана. В ходе нового рассмотрения стороной обвинения представлены доказательства, опровергающие версию лжесвидетельницы. По результатам судебного заседания злоумышленник осуждён к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Хоринский районный суд с учётом полного признания вины и иных смягчающих обстоятельств назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье осудили похитителей сироты
В Забайкалье осудили похитителей сироты
Происшествия, 28.07.2022
Преступники вымогали деньги 
В Монголии увеличилось количество опасных явлений и происшествий
В Монголии увеличилось количество опасных явлений и происшествий
Происшествия, 27.07.2022
Землетрясения, наоборот, регистрировались реже
В Агинском округе подтопило Дульдургинский район
В Агинском округе подтопило Дульдургинский район
Происшествия, 27.07.2022
В настоящее время проводятся работы по устранению последствий стихии
Три забайкальских села пострадали от паводка
Три забайкальских села пострадали от паводка
Происшествия, 27.07.2022
Дома и участки затоплены в Усть-Озёрном, Ильинке и Дульдурге
Житель Бурятии проломил голову соседу поленом
Житель Бурятии проломил голову соседу поленом
Происшествия, 27.07.2022
Свою вину нападавший загладил тем, что «проставлялся»
В Бурятии пьяная женщина со злости вызвала все спецслужбы
В Бурятии пьяная женщина со злости вызвала все спецслужбы
Происшествия, 27.07.2022
Женщина пошла на это после ссоры с мужем
В Бурятии сгорел автомобиль
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 27.07.2022
Пожар произошёл на территории управляющей компании
Улан-удэнец убил брата-близнеца
Улан-удэнец убил брата-близнеца
Происшествия, 27.07.2022
Труп утром возле гаражей нашли прохожие
В Иркутской области заблудившийся рыбак трое суток провёл в тайге
В Иркутской области заблудившийся рыбак трое суток провёл в тайге
Происшествия, 27.07.2022
Мужчина отправился на рыбалку и заблудился в лесу
В Улан-Удэ пьяный мотоциклист бросался на сотрудников ГИБДД
В Улан-Удэ пьяный мотоциклист бросался на сотрудников ГИБДД
Происшествия, 27.07.2022
«Ну я пьяный, и что дальше?» - заявлял агрессивный мужчина
В Бурятии травмированную туристку вывезут с гор на вертолёте
В Бурятии травмированную туристку вывезут с гор на вертолёте
Происшествия, 27.07.2022
Женщина повредила ногу и не смогла сама идти по горному маршруту
В Бурятии мужчину убило током на железной дороге
В Бурятии мужчину убило током на железной дороге
Происшествия, 27.07.2022
Погибший был машинистом буровой установки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^