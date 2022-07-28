Жительница Бурятии, выгораживая знакомого, соврала в суде

Показания женщины повлияли на мнение присяжных заседателей



Жительница села Кижинга Кижингинского района Бурятии признана виновной в даче ложных показаний.



В судебном заседании установлено, что женщина, являясь свидетелем по уголовному делу, пожелала помочь знакомому избежать уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшего его смерть. В судебном заседании в присутствии присяжных заседателей она дала заведомо ложные показания об избиении потерпевшего иными лицами.



- Её сведения повлияли на мнение присяжных заседателей, которые посчитали, что вина подсудимого не доказана. В ходе нового рассмотрения стороной обвинения представлены доказательства, опровергающие версию лжесвидетельницы. По результатам судебного заседания злоумышленник осуждён к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Хоринский районный суд с учётом полного признания вины и иных смягчающих обстоятельств назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

