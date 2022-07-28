В селе в Бурятии с разницей в шесть минут произошли два пожара













Вечером 27 июля в селе Новый Энхалук в Кабанском районе Бурятии загорелась баня. Существовала угроза распространения огня на жилые строения.На место пожара выехал личный состав пожарной части №26 села Большая Кудара 2-го Кабанского отряда государственной пожарной службы. Пожарные сообщили добровольной пожарной команде (ДПК) Сухинского поселения о возгорании. Водитель ДПК сообщил о том, что выехали два человека: Николай и Егор Темниковы.Через шесть минут после первого сообщения поступило второе обращение о том, что в посёлке Новый Энхалук горит дом и также есть угроза распространения огня на соседние дома.На место происшествия первой прибыла добровольная пожарная команда Сухинского поселения. Водитель ДПК передал, что изнутри горит баня, до ближайшего забора около метра.- Благодаря слаженной работе добровольной пожарной команды пожар удалось локализовать, не допустив распространения огня на соседние дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Предварительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Со слов хозяев, днём они топили баню.Виновное лицо и ущерб устанавливается.