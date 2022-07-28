Преступники вымогали деньги
Трое жителей города Петровск-Забайкальский признаны виновными по двум статьям уголовного кодекса: по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 «Вымогательство с применением насилия» и п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».
Суд установил, что мужчины решили похитить деньги у выпускника Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство». Для этого с ноября 2019 года по март 2022 года они лично, а также путём звонков по телефону и сообщений в социальных сетях угрожали вывезти сироту в лес и применить к нему насилие. Вымогатели требовали передать 200 тысяч рублей, а затем переводить им ежемесячно по 10 тысяч рублей со своей стипендии в период обучения в училище в селе Красный Чикой Забайкальского края.
В конце марта двое из них похитили потерпевшего и вывезли его в Петровск-Забайкальский, где незаконно лишили свободы и содержали в квартире своих знакомых. Во время сопровождения в кредитное учреждение для снятия денег сирота смог убежать от похитителей и обратиться в правоохранительные органы.
- Суд назначил всем троим обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя суд вынес частное постановление в адрес регионального министерства образования и науки, в котором обращено внимание на упущения в профилактической работе со стороны должностных лиц подведомственных учреждений.
Приговор не вступил в законную силу.
В Забайкалье осудили похитителей сироты
Происшествия, Фото:
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