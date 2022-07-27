Житель Бурятии проломил голову соседу поленом

Свою вину нападавший загладил тем, что «проставлялся»



37-летний житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседу. Об этом деле сообщили в пресс-службе районного суда.



У мужчины не было ни семьи, ни работы, он любил выпить. В марте он решил зайти в гости к 68-летнему соседу. Внезапный визит оказался удачным, поскольку пенсионер в обществе родственницы и знакомого распивал спиртное. Гость присоединился к компании, и застолье продолжилось.



Ближе к вечеру между хозяином дома и гостем возник спор. Впоследствии ни обвиняемый, ни потерпевший даже не вспомнили, на какую тему они дискутировали.



Гость пытался что-то втолковать пенсионеру, который никак не хотел соглашаться с мнением собутыльника. Вскоре спор перерос в банальный мордобой. Исчерпав словесные доводы, сельчанин схватился за полено и трижды ударил им по голове своего оппонента. Пенсионер упал на пол, а гость продолжил пинать его по телу и ногам. Потерпевший потерял сознание.



Родственница, испугавшись дебоша, убежала, а второй гость решил заступиться за пенсионера, но в итоге и сам пострадал, получив поленом по ноге.



Пенсионер выжил. Более того, он не сразу обратился за медицинской помощью: ещё пару дней ходил с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной височной области справа и закрытым переломом четвёртого ребра с малым пневмотораксом справа. Пожилой мужчина надеялся, что всё само пройдёт.



Но его состояние ухудшилось, и ему всё же пришлось обратиться к врачебной помощи. Его госпитализировали в Баунтовскую центральную районную больницу.



В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. В суде огласили показания, который безработный сельчанин дал в ходе предварительного следствия:



«Умысла убивать потерпевшего у меня не было, я хотел лишь причинить ему вред здоровью. На данный момент мы с потерпевшим примирились, я перед ним извинился, «проставлялся» перед ним алкогольными напитками, тем самым загладил перед ним причинённый вред. Потерпевший меня полностью простил».



При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, принесение извинений потерпевшему, и мнение потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании.



Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.



Мужчину приговорили к четырём годам лишения свободы, при этом отменено условное осуждение по предыдущему приговору. Путём частичного присоединения к наказанию, назначенному по последнему приговору, неотбытой части наказания по предыдущему приговору, окончательно назначено 4 года 3 месяца лишения. Сидеть он будет в исправительной колонии общего режима.



Кроме того, с мужчины взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов, в размере 30 240 рублей.



Приговор суда пока не вступил в законную силу.

