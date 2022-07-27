В настоящее время проводятся работы по устранению последствий стихии
Обильные ливневые дожди подтопили жилой сектор Дульдургинского района в Агинском Бурятском округе. В муниципальном районе введён режим повышенной готовности.
- Ситуация на сегодняшний день находится под контролем. Для оценки ущерба и ликвидации последствий созданы две районные комиссии, которые проводят обследования и составление актов обследования жилого сектора, посевов и посадок сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера. Обследовано 110 дворов. Будут устранены и отработаны наиболее проблемные участки размытых дорог, приусадебных участков, восстановлено движение, - рассказал руководитель администрации Агинского округа Буянто Батомункуев.
В селе Дульдурга поступило сообщение от 121 человека о подтоплении приусадебных участков жилого сектора. 24 человека эвакуированы в пункт временного размещения на базе спорткомплекса «Иля». В сёлах Таптанай и Иля подтоплены 3 дома и надворные постройки. В Алханае и Дульдурге подтоплены подвалы социальных объектов, произошло протекание крыши здания. В результате паводка пострадали две автомобильные дороги регионального значения и один мост местного значения. Ущерб уточняется.
На сегодняшний день ведутся работы по ликвидации последствий ливней. На эти работы привлечено 55 человек, 14 единиц техники.
На 26 июля в Дульдурге были проведены работы по отводу воды на 15 улицах, выведено 250 кубометров грунта для подсыпки.
В минувшую ночь с 26 июля на 27 июля снова прошлись обильные ливни по Дульдургинскому району. Самые сильные осадки обрушились по сёлам Алханай, Узон и Дульдурга, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе подтопило Дульдургинский район
Происшествия, Фото:
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