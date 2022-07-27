В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3 балла

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Толчки не ощущались



Сегодня днём, 27 июля, в Баргузинском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Эпицентр находился в 31 км юго-западнее села Баргузин.



- Толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Жителям Бурятии рекомендуют на случай землетрясения иметь заранее приготовленный набор вещей первой необходимости. Все важные документы (паспорта, медицинские полисы, свидетельства и прочее), а также деньги, следует хранить в одном легкодоступном месте. Также под рукой неплохо иметь фонарик с запасными батарейками, небольшой запас воды и консервы.





