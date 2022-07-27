Толчки не ощущались
Сегодня днём, 27 июля, в Баргузинском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Эпицентр находился в 31 км юго-западнее села Баргузин.
- Толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Жителям Бурятии рекомендуют на случай землетрясения иметь заранее приготовленный набор вещей первой необходимости. Все важные документы (паспорта, медицинские полисы, свидетельства и прочее), а также деньги, следует хранить в одном легкодоступном месте. Также под рукой неплохо иметь фонарик с запасными батарейками, небольшой запас воды и консервы.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3 балла
Происшествия, Фото:
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