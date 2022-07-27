В Бурятии пьяная женщина со злости вызвала все спецслужбы

Женщина пошла на это после ссоры с мужем
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии женщина напилась и вызвала к себе все спецслужбы – пожарных, полицейских и «скорую».
Ночью она позвонила на номер 112 и сообщила, что горит двухквартирный жилой дом. Через четыре минуты на место приехал боевой расчёт пожарной части. Однако никакого возгорания пожарные не обнаружили.
Оказалось, что 37-летняя хозяйка квартиры поссорилась с мужем. Вероятно, из злости на него она решила вызвать все спецслужбы, позвонив на номер 112. Мотив выглядит странно, но и логику здесь искать не следует, ведь женщина была сильно пьяна.
Теперь на неё возбуждено административное производство, ей грозит штраф.
- Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение. Ведь никто не может дать стопроцентной гарантии, что оно ложное, - пояснили в республиканском агентстве ГО и ЧС. – Пожарные не шутят человеческими жизнями, они должны полностью исключить угрозу, прежде чем смогут с полной уверенностью сказать, что людям ничего не угрожает. Ложный вызов приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, расходу материальных и финансовых ресурсов. А ведь, возможно, в это же время людям и машинам необходимо работать на реальном происшествии. Кроме того, ложные звонки занимают эфир и не дают дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи.
Согласно статье 19.13 КоАП «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб» влечёт наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Кроме того, звонивший должен возместить все затраты по выезду экстренных служб.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года житель Бурятии вызвал спасателей, заявив, что он заблудился в лесу Заиграевского района и повредил ногу. Спасатели прошли пешком и проехали на снегоходе больше 60 км по лесу. Звонивший же всё это время, как выяснилось, находился у себя дома в селе Верхние Тальцы. Позже он признался участковому уполномоченному полиции, что ему стало скучно.
В Бурятии пьяная женщина со злости вызвала все спецслужбы
Происшествия, Фото:
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