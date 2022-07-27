В Бурятии сгорел автомобиль







По предварительным данным, причиной пожара стала короткое замыкание электропроводки.









Сегодня, 27 июля, в селе Мухоршибирь в Бурятии загорелся автомобиль, стоящий на территории управляющей компании. Машину принадлежит одному из работников.Сообщение о возгорании пожарные получили в 13:00.- Водитель автомобиля, самостоятельно проводя ремонт, обнаружил возгорание в задней части машины и вызвал пожарную охрану. Пожар ликвидировали в течение 12 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Выгорела задняя часть автомобиля. Ущерб устанавливается; известно, что машина не была застрахована.Специалисты дали советы, что делать при пожаре в автомобиле:- остановите машину и выключите двигатель;- поставьте машину на тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое положение может усугубить инцидент);- немедленно вызывайте подразделения пожарной охраны;- пытайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, брезента, плотной ткани, земли, песка или снега. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой, монтировкой, находясь сбоку, так как при резком открывании капота возможен выброс пламени, и направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения.- постарайтесь, если это возможно разъединить контакты, вытащив ключ из замка зажигания.