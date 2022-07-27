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В Бурятии сгорел автомобиль

В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл на территории управляющей компании

Сегодня, 27 июля, в селе Мухоршибирь в Бурятии загорелся автомобиль, стоящий на территории управляющей компании. Машину принадлежит одному из работников.


Сообщение о возгорании пожарные получили в 13:00.

- Водитель автомобиля, самостоятельно проводя ремонт, обнаружил возгорание в задней части машины и вызвал пожарную охрану. Пожар ликвидировали в течение 12 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Выгорела задняя часть автомобиля. Ущерб устанавливается; известно, что машина не была застрахована.

По предварительным данным, причиной пожара стала короткое замыкание электропроводки.



Специалисты дали советы, что делать при пожаре в автомобиле:

- остановите машину и выключите двигатель;

- поставьте машину на тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое положение может усугубить инцидент);

- немедленно вызывайте подразделения пожарной охраны;

- пытайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, брезента, плотной ткани, земли, песка или снега. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой, монтировкой, находясь сбоку, так как при резком открывании капота возможен выброс пламени, и направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения.

- постарайтесь, если это возможно разъединить контакты, вытащив ключ из замка зажигания.

пожар автомобили

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