В Улан-Удэ грабитель после преступления надел костюм своей жертвы

Полиция раскрыла уличный грабёж



Днём 26 июля в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился 59-летний житель Кяхты, ставший жертвой грабителя. У мужчины отняли сумку с вещами и документами.



К поискам преступника подключился находившийся неподалёку от места происшествия экипаж ППС. Спустя некоторое время полицейские обнаружили схожего по приметам человека. Его задержали, а потерпевший вскоре опознал.



Кяхтинец рассказал, что некоторое время назад он приехал в столицу Бурятии на заработки, однако в короткие сроки устроиться на работу не смог. На улице он познакомился с компанией мужчин, с которыми стал распивать спиртное. В какой-то момент вспыхнул конфликт, и один из мужчин с силой отобрал сумку.



38-летний задержанный пояснил полицейским, что он действительно отобрал сумку в ходе конфликта, причины которого внятно пояснить не смог. В ней он обнаружил документы и вещи, среди которых был новый спортивный костюм, который тут же надел на себя.



- Известно, что подозреваемый нигде не работает, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



