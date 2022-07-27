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Улан-удэнец убил брата-близнеца

Улан-удэнец убил брата-близнеца
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Труп утром возле гаражей нашли прохожие

Утром 26 июля на проспекте Строителей в Улан-Удэ прохожие нашли труп убитого мужчины. Он лежал возле гаражей во дворе многоквартирного дома.

Личность убитого быстро установили – это 35-летний местный житель. А по подозрению в убийстве задержали его брата-близнеца.

- По данным следствия, обвиняемый жил в квартире дома на проспекте Строителей с женой, ребёнком и братом-близнецом. Вечером 25 июля, вернувшись с работы, мужчины стали употреблять алкогольные напитки, затем поссорились и разошлись по разным комнатам. Однако под утром они помирились, сходили в магазин за очередной порцией спиртного, после чего на обратном пути остановились возле гаражей, где продолжили выпивать. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними вновь вспыхнула ссора. Обвиняемый выхватил нож и нанёс им брату несколько ударов в грудь и живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Убийца даже не попытался оказать брату помощь. Он сразу же убежал.

Задержали его тем же утром у родственников после того, как покойного нашли прохожие. На допросе мужчина дал признательные показания. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Следствие будет просить о заключении мужчины под стражу. 
убийство

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