Мужчина отправился на рыбалку и заблудился в лесу
24 июля в дежурную часть в Усть-Илимском районе Иркутской области обратилась местная жительница, чей муж заблудился в тайге. По словам женщины, её супруг накануне отправился со своим знакомым на рыбалку в район реки Туба. Друг вернулся в город на следующий день, а супруг заблудился.
Для поисковой операции в труднодоступной части тайги сформировали поисковые группы из числа полицейских, лесников и волонтёров.
На протяжении нескольких дней не прекращались поиски 51-летнего мужчины, и накануне они успешно завершились. Рыбака встретили неподалёку от реки и доставили в город живым и здоровым, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Спасённый житель Усть-Илимска поблагодарил участников спасательной операции за неравнодушие и профессионализм.
- 23-го пошёл с другом на рыбалку. Разминулись, дорогу обратно найти к машине не смог. Блуждал по лесу три дня, вышел к мосту, на дорогу – там меня подобрала лесная охрана. По пути встретили сотрудников полиции, передали. Спасибо большое, - обратился мужчина.
В Иркутской области заблудившийся рыбак трое суток провёл в тайге
Происшествия, Фото:
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