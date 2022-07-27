В Улан-Удэ пьяный мотоциклист бросался на сотрудников ГИБДД

Утром 15 июля на улице Борсоева в Улан-Удэ инспекторы ДПС заметили мотоциклиста, который ехал без регистрационных знаков и мотошлема. Его остановили, и при проверке выяснилось, что мужчина не имеет ни водительских прав, ни документов на транспортное средство.
Кроме того, от мужчины разило алкоголем. От прохождения освидетельствования на предмет употребления спиртных напитков он отказался, в связи с чем на него составили административный протокол.
- Будем устанавливать факт опьянения? – спросил у него сотрудник ГИБДД.
- Чё устанавливать, я пьяный, - ответил мотоциклист.
Он вёл себя агрессивно, заявив: «Ну я пьяный, и что дальше?»
В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что во время оформления административного материала 32-летний горожанин выражался нецензурной бранью и хватал сотрудников ГИБДД за форменное обмундирование.
- На неоднократные требования инспекторов ДПС успокоиться и прекратить противоправные действия, нарушитель не реагировал и продолжал препятствовать полицейским, - отметили в министерстве внутренних дел.
Агрессивного водителя пришлось заковать в наручники и доставить в отдел полиции.
За ряд нарушений правил дорожного движения в отношении улан-удэнца составлены административные протоколы. Также он привлечен к административной ответственности за неповиновение требованию сотрудников полиции: мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Транспортное средство нарушителя перемещено на специализированную штрафстоянку.
Транспортное средство нарушителя перемещено на специализированную штрафстоянку.