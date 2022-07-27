В Улан-Удэ пьяный мотоциклист бросался на сотрудников ГИБДД



В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что во время оформления административного материала 32-летний горожанин выражался нецензурной бранью и хватал сотрудников ГИБДД за форменное обмундирование.



- На неоднократные требования инспекторов ДПС успокоиться и прекратить противоправные действия, нарушитель не реагировал и продолжал препятствовать полицейским, - отметили в министерстве внутренних дел.



Агрессивного водителя пришлось заковать в наручники и доставить в отдел полиции.





За ряд нарушений правил дорожного движения в отношении улан-удэнца составлены административные протоколы. Также он привлечен к административной ответственности за неповиновение требованию сотрудников полиции: мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.



Транспортное средство нарушителя перемещено на специализированную штрафстоянку.













Утром 15 июля на улице Борсоева в Улан-Удэ инспекторы ДПС заметили мотоциклиста, который ехал без регистрационных знаков и мотошлема. Его остановили, и при проверке выяснилось, что мужчина не имеет ни водительских прав, ни документов на транспортное средство.Кроме того, от мужчины разило алкоголем. От прохождения освидетельствования на предмет употребления спиртных напитков он отказался, в связи с чем на него составили административный протокол.- Будем устанавливать факт опьянения? – спросил у него сотрудник ГИБДД.- Чё устанавливать, я пьяный, - ответил мотоциклист.Он вёл себя агрессивно, заявив: «Ну я пьяный, и что дальше?»