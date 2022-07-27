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В Бурятии травмированную туристку вывезут с гор на вертолёте

В Бурятии травмированную туристку вывезут с гор на вертолёте
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Женщина повредила ногу и не смогла сама идти по горному маршруту

Спасатели добрались до туристки, получившей травму в горах Тункинского района Бурятии. Скоро её эвакуируют на вертолёте.

Вертолёт Ми-8 МЧС со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту вылетел из Иркутска, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», 55-летняя женщина пересекала горный маршрут на хребте Восточный Саян в составе зарегистрированной туристической группы. В понедельник, 25 июля, на перевале Горных Духов она повредила ногу. Идти дальше она не смогла и осталась на месте ждать помощи. 

Из-за дождей и низкой облачности вертолёт для эвакуации женщины сразу вылететь не смог. На помощь пострадавшей пешком выдвинулись спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

- Накануне вечером, 26 июля, группа спасателей встретилась с тургруппой в районе реки Шумак-Гол. Специалисты оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили её на базу «Минеральные источники Шумак» в удовлетворительном состоянии, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Сейчас пострадавшая женщина и спасатели ожидают прибытия вертолёта. 
спасательная операция

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