Погибший был машинистом буровой установки
Днём 26 июля в Кабанском районе Бурятии на железной дороге от удара током погиб мужчина. Это произошло на станции Переемная.
Погибший был машинистом буровой установки. Он работал над укреплением земляного полотна вдоль железнодорожных путей, когда получил смертельный удар электрическим током.
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку.
- Следователем проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии мужчину убило током на железной дороге
Происшествия, Фото:
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