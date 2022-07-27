Пропажу имущества отдыхающая заметила после посещения бассейна
Днём 25 июля в Тункинском районе Бурятии в полицию с заявлением о краже обратилась 69-летняя женщина, приехавшая на отдых вместе с сыном из другого региона. В посёлке Аршан в санатории у неё украли косметичку с телефоном, банковскими картами, документами и 2,5 тыс наличными.
Пропажу имущества мать с сыном заметили после посещения бассейна. Ущерб они оценили в 12 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Просмотрев запись с установленной в коридоре камеры видеонаблюдения, полицейские выявили воровку. На кадрах было видно, как одна из посетительниц, обуваясь после процедуры на диванчике, заметила и взяла из-под кресла косметичку (вероятно, вещь выпала из рюкзака). Придвинув ближе, она накрыла её полотенцем, затем положила к себе в сумку и вышла.
На следующий день придя на очередную процедуру, воровка подкинула косметичку на диванчик. Вот только телефон и деньги она уже вынула.
После лечебной процедуры она была задержана полицейскими.
- 58-летняя жительница Иркутской области отрицала свою причастность к преступлению до тех пор, пока правоохранители не продемонстрировали ей запись с камеры. Отметим, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, трудоустроена, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело о краже.
В Бурятии одна отдыхающая в санатории обокрала другую
Происшествия, Фото:
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Пропажу имущества отдыхающая заметила после посещения бассейна
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