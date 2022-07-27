Молодой человек готовил наркотическое средство в кладовке
В Улан-Удэ во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проезжали мимо надворных построек на улице Павлова.
Росгвардейцы почувствовали резкий специфический запах, доносящийся из одной из кладовок. Они решили осмотреть помещение, и внутри обнаружили молодого человека, который готовил наркотическое средство.
- Задержанный доставлен в полицию. С места преступления изъята бутылка с растворителем и полиэтиленовый пакет с дикорастущей коноплей. По результатам экспертизы вес травянистой массы составил порядка 150 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
21-летний парень сознался, что собрал коноплю в пригороде Улан-Удэ и планировал на открытом огне изготовить курительный наркотик при помощи специального средства.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ росгвардейцы нашли варщика конопли по запаху
Происшествия, Фото:
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