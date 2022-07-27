В Улан-Удэ росгвардейцы нашли варщика конопли по запаху

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Молодой человек готовил наркотическое средство в кладовке



В Улан-Удэ во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проезжали мимо надворных построек на улице Павлова.



Росгвардейцы почувствовали резкий специфический запах, доносящийся из одной из кладовок. Они решили осмотреть помещение, и внутри обнаружили молодого человека, который готовил наркотическое средство.



- Задержанный доставлен в полицию. С места преступления изъята бутылка с растворителем и полиэтиленовый пакет с дикорастущей коноплей. По результатам экспертизы вес травянистой массы составил порядка 150 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



21-летний парень сознался, что собрал коноплю в пригороде Улан-Удэ и планировал на открытом огне изготовить курительный наркотик при помощи специального средства.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

