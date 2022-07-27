Дедушка с внучкой из Бурятии утонули на границе США

Трагедия произошла во время попытки нелегального пересечения границы



Во время нелегального пересечения границы США на территории Мексики утонули пожилой мужчина и его 15-летняя внучка из Бурятии. О трагическом случае сообщает издание Mash.



Дочь пожилого жителя Бурятии ранее переехала в Лос-Анджелес. Свою дочь женщина оставила на воспитание родителям. Семья давно не виделась, и недавно семейная пара и 15-летняя внучка решили отправиться в Америку на встречу. Однако оформить визу у них никак не получалось. Тогда семья решила добраться из Улан-Удэ в Штаты нелегально – через Мексику.



- 14 июля они уже были в Сьюдад-Хуаресе — оттуда отправились в Эль-Пасо. Шли в полной темноте. Когда переходили через реку, девочка поскользнулась и упала в воду — её унесло сильным течением, - сообщает Mash.



Дедушка бросился за ней. Тело девочки-подростка нашли через час, а 64-летнего мужчины — лишь на пятый день. Вскоре их кремируют.



После трагического известия в Улан-Удэ из США приехала дочь погибшего мужчины, с которой он так и не смог встретиться.



Как случилась трагедия, рассказал сын погибшего мужчины. Он дал небольшое интервью телеканалу «360». Мужчина предположил, что роль сыграло нетерпение подростка — она очень спешила к матери.



- Сестра немного раньше приехала [в Лос-Анджелес], они поехали следом. Как мне передали, племянница очень радовалась, долго ждала, хотела в Америку, хотела маму увидеть. И, видимо, поспешила — я так понял, что она бежала, оторвалась и споткнулась. Конечно, папа мой побежал спасать, и их двоих унесло, — рассказал молодой человек.



По его словам, дедушка и его внучка не сразу собрались в США: они «путешествовали, в разные страны заезжали».



По словам сына, его отец был «хорошим человеком, лёгким в общении» и добавил, что к отцу тянулись люди, его уважали.



Коллеги покойного из СМИ узнали о гибели мужчины. они шокированы произошедшим. Они тоже отозвались о нём позитивно, назвав «живчиком» и мастером на все руки». Погибшего запомнили как доброго, отзывчивого, трудолюбивого, лёгкого на подъём человека.



