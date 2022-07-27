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Дедушка с внучкой из Бурятии утонули на границе США

Дедушка с внучкой из Бурятии утонули на границе США
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трагедия произошла во время попытки нелегального пересечения границы

Во время нелегального пересечения границы США на территории Мексики утонули пожилой мужчина и его 15-летняя внучка из Бурятии. О трагическом случае сообщает издание Mash.

Дочь пожилого жителя Бурятии ранее переехала в Лос-Анджелес. Свою дочь женщина оставила на воспитание родителям. Семья давно не виделась, и недавно семейная пара и 15-летняя внучка решили отправиться в Америку на встречу. Однако оформить визу у них никак не получалось. Тогда семья решила добраться из Улан-Удэ в Штаты нелегально – через Мексику.

- 14 июля они уже были в Сьюдад-Хуаресе — оттуда отправились в Эль-Пасо. Шли в полной темноте. Когда переходили через реку, девочка поскользнулась и упала в воду — её унесло сильным течением, - сообщает Mash.

Дедушка бросился за ней. Тело девочки-подростка нашли через час, а 64-летнего мужчины — лишь на пятый день. Вскоре их кремируют.

После трагического известия в Улан-Удэ из США приехала дочь погибшего мужчины, с которой он так и не смог встретиться.

Как случилась трагедия, рассказал сын погибшего мужчины. Он дал небольшое интервью телеканалу «360». Мужчина предположил, что роль сыграло нетерпение подростка — она очень спешила к матери.

- Сестра немного раньше приехала [в Лос-Анджелес], они поехали следом. Как мне передали, племянница очень радовалась, долго ждала, хотела в Америку, хотела маму увидеть. И, видимо, поспешила — я так понял, что она бежала, оторвалась и споткнулась. Конечно, папа мой побежал спасать, и их двоих унесло, — рассказал молодой человек.

По его словам, дедушка и его внучка не сразу собрались в США: они «путешествовали, в разные страны заезжали».

По словам сына, его отец был «хорошим человеком, лёгким в общении» и добавил, что к отцу тянулись люди, его уважали.

Коллеги покойного из СМИ узнали о гибели мужчины. они шокированы произошедшим. Они тоже отозвались о нём позитивно, назвав «живчиком» и мастером на все руки». Погибшего запомнили как доброго, отзывчивого, трудолюбивого, лёгкого на подъём человека.

смерть США

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