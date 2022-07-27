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Три забайкальских села пострадали от паводка

Три забайкальских села пострадали от паводка
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Дома и участки затоплены в Усть-Озёрном, Ильинке и Дульдурге

В результате выпадения обильных осадков с 25 по 27 июля на территории трёх районов Забайкальского края: Дульдургинского, Борзинского и Читинского – произошло подтопление жилых домов и приусадебных участков в трёх населённых пунктах: сёлах Дульдурга, Усть-Озёрном, Ильинке. Для организации работ по ликвидации последствий паводка в пострадавшие поселения выехал заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко.

Самое масштабное подтопление зафиксировано в Борзинском районе, где в результате выпадения обильных осадков и низкой водопропускной способности дренажных систем канализации через региональную дорогу Борзя – Александровский-Завод, произошло подтопление 25 жилых домов и 25 приусадебных участков с населением 60 человек, из них 15 детей. В поселении Дульдурга подтоплен один жилой дом, в селе Ильинка Читинского района 15 жилых домов, 20 приусадебных участков.

Приведены в готовность три пункта временного размещения (ПВР) на базе средней образовательной школы, детского сада и здания администрации в селе Усть-Озёрная. На данный момент в одном из ПВР размещены четыре человека, двое из них – дети, остальные от эвакуации отказались. В Читинском районе в готовности два пункта временно размещения на базе средних образовательных школ. В настоящее время в ПВР людей нет.

В Борзинском районе введён режим ЧС в границах пострадавшего от паводка поселения, в Читинском и Дульдургинском районах действует режим повышенной готовности.

Для ликвидации привлечено от РСЧС 56 человек, 26 единиц техники, четыре плавсредств, из них от МЧС – 33 человека, восемь единиц техники, четыре плавсредства.

Группировка сил и средств МЧС России по Забайкальскому краю осуществляет мониторинг гидрологической обстановки, а также оказывает помощь в эвакуации населения и имущества с мест подтопления.

Контроль за ситуацией и её изменением организован центром управления в кризисных ситуациях в главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

По информации пресс-службы краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, также в Борзинском районе из-за выхода воды и размывов на региональной дороге Ивановка - Александровский Завод - Борзя временно ограничили движение автомобилей в районе села Усть-Озёрная.

- На 237 километре вода участками размыла половину проезжей части – проезд для легковых автомобилей разрешён по второй полосе, движение пассажирских автобусов и грузовых машин пока приостановлено. Дорожные службы установили предупреждающие знаки, для устранения размыва завозят грунт, работает 11 единиц спецтехники, - сообщил и.о. руководителя краевого Минстроя Сергей Кривощёков.

Кроме того, местами зафиксирован выход воды на проезжую часть с 248 по 252 километр. Водителей при поездке в Борзинский, Александрово-Заводский, Нерчинско-Заводский и Калганский районы просят заранее планировать маршрут.

По данным Забайкальского центра социально значимой информации, в селе Ильинка Читинского района после сильных дождей разлилась река Кручина и был разрушен мост.

- Смыло мост, отрезало посёлок от дороги. МЧС и жители села Новотроицка пытаются перевезти продукты оставшимся там жителям. Пока не получается проехать, дороги размыты, - рассказал в своём телеграм-канале глава Читинского района Виктор Машуков.

По его словам, специалисты пытаются добраться до населённого пункта для доставки продуктов и эвакуации людей.
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