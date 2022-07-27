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Жители Бурятии рассказали, как ловили спасавшихся от огня детей

Жители Бурятии рассказали, как ловили спасавшихся от огня детей
Происшествия, 
«Самое трудное – было уговорить детей спрыгнуть», - рассказала одна из участниц истории

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июля в городе Северобайкальск в Бурятии трём детям пришлось прыгать из окна второго этажа во время пожара в квартире.

Пожар произошёл из-за того, что в отсутствие родителей дети в возрасте от 6 до 11 лет решили испечь блины. Однако из-за воспламенившего масла произошло возгорание. Квартиру окутал сильный дым, из-за которого невозможно было выбежать в подъезд. Детям пришлось прыгать из окна, внизу их на руки поймали очевидцы.

Те самые люди, которые спасли детей, рассказали в интервью, как всё было. Видео опубликовали в группе «Северобайкальск-инфо».

Всего спасителей было трое – Александр, Тимур и Олеся. Двое мужчин непосредственно ловили детей, а Олеся вызвала пожарных и скорую помощь.

- Пока вызывали МЧС, было принято моментальное решение спасать детей, путём спрыгивания прямо к нам на руки. Мы с Александром не нашли ничего, чтобы что-то натянуть, типа простыни или ковра. Я просто встал к окну и начал просить девочку, чтобы она спрыгнула, - рассказал Тимур.

Одну девочку он успешно поймал на руку. Вторую не смог удержать: она пролетела сквозь руки мужчины, упав на бетон. Однако падение всё равно удалось смягчить, так что обошлось без травм.

- Она потяжелее первой была, и рука у меня сорвалась. Девушка упала на бетон, но удар всё равно прошёл мягче. Мы её положили, скорая приехала. Никакого сотрясения не было, - добавил мужчина.

Самым тяжёлым испытанием для очевидцев было уговорить детей спрыгнуть с окна.

- Самое трудное было уговорить детей спрыгнуть. Мы не знали, какой там очаг возгорания, возможно, можно задохнуться. Дети молодцы, что спрыгнули, - рассказала Олеся.

Последнего мальчика долго уговаривать не пришлось. Увидев, что его сёстры уже внизу, он быстро выпрыгнул из окна.

- Маленький мальчик пяти-шести лет, мы его созывали не бояться прыгать. Он уже сам прыгнул, и мы его встретили, - поделился Тимур.

Детей осмотрели медики и заключили, что они не пострадали.

Приехавшие пожарные вскрыли квартиру и ликвидировали возгорание на площади 1,5 кв.метра. Огонь повредил кухонный гарнитур, также оказался закопчён потолок. 
пожар

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